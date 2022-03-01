На Николаевщине полиция открыла 41 уголовное производство против российских оккупантов и их пособников

В Николаевской области полиция открыла 41 уголовное производство по фактам совершения преступлений оккупантами из РФ.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Всего в Украине с 24 февраля по 8 марта следователи Нацполиции открыли 1135 уголовных производств. Больше всего из них: за нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию.

Больше всего уголовных производств открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и в Киеве (53). За указанные преступления задержан 121 человек, всем сообщено о подозрении.