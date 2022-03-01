Оккупанты собираются атаковать Николаев, оборона города готова дать отпор, - глава ОВА Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты собираются начать наступление на Николаев.

Об этом он сказал в своем обращении.

- Враг собирается атаковать город большими силами, у них принципиальная задача – взять город любой ценой. Будем ждать, мы находимся в лучшей позиции. Наваляем им. Война – это война, это не веселые картинки. Мы отомстим за жертвы в Харькове, Сумах и Киеве. Мы должны быть готовы.

Также он сообщил об инициативе собрать волонтеров, которые смогут помочь обороне города – в случае прорыва врага зажечь покрышки на перекрестках и лишить оккупантов видимости.

- Есть боевая задача, которая очень важная и не требует больших усилий и больших рисков. Для того, чтобы ограничить видимость вражеской технике в городе, я прошу сейчас включиться в этот чат. Мне нужны покрышки на каждом перекрестке города. Если техника прорвется по какому-нибудь направлению, задача будет выйти и поджечь покрышку, чтобы был дым, и ограничить видимость. Много у нас оружия, которое работает на короткой дистанции, а танкам на длинной дистанции нужна видимость. В городских условиях, когда они не знают местности, они так путаются. В город они боятся заходить. Мы просто их остановим дымом и будем расстреливать там, где мы знаем город.

- Нужны покрышки, нужно желание, мы распределим весь город на зоны. Хрен они куда пройдут, если не будут видеть. Как только мы лишим их видимости, они будут наши. Мы их встретим как надо.

Позже Виталий Ким уточнил информацию, куда свозить шины.