«Слуга народа» предложила шаги по окончанию войны – новый международный договор и гарантии от США

Партия «Слуга народа» выпустила заявление, в котором сообщила, что ищет варианты окончания войны, при этом территориальная целостность Украины не ставится под сомнение.

Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

«Ультиматумов не воспринимаем! Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению. Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо частей нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые «днр» и «лнр», признать оккупацию Крыма».

«Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста», - говорится в заявлении.

В партии предлагают, чтобы по итогам мирного урегулирования США и Турция стали гарантами безопасности Украины.

«И о НАТО и гарантиях для Украины! Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит. У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства».

«Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины».