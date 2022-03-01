Николаевская полиция открыла уголовное производство по факту расстрела оккупантами автомобиля с воспитательницами детдома

Следователи полиции ГУНП в Николаевской области открыли уголовное производство по факту расстрела автомобиля с воспитателями

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, днем 8 марта российская военная техника на трассе Н-14 расстреляла микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который вез смену воспитательниц в детский дом семейного типа. Три воспитательницы погибли на месте. Еще двое человек пострадали.

Следователи квалифицировали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Подробные обстоятельства военного преступления устанавливаются: опрашиваются свидетели, пострадавшие, собираются другие доказательства.

Напомним, как при обстреле оккупантами детского сада в Ахтырке погиб 7-летний ребенок.