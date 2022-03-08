Британская компания Shell отказалась от покупки российских нефти и газа

Британская компания Shell заявила о том, что отказывается от покупки российских нефти и газа.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Компания немедленно прекращает покупку российской сырой нефти на оптовом рынке, и не будет продлевать существующие контракты. Кроме того, Shell сотрудничает с правительствами над перестройкой цепочек поставок, чтобы исключить из них российских поставщиков. В компании обещают сделать это «как можно скорее», вместе с тем, это может занять несколько недель и привести к снижению производительности на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Shell решила закрыть СТО, продажи авиатоплива и смазочных материалов в России. В компании заявили, что «ищут самый безопасный способ сделать это», но процесс начинается немедленно. Компания также начинает поэтапный отказ от российских нефтепродуктов и газа.

«Это сложная задача. Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени», - сообщили в компании.

Shell также извинилась за то, что продолжала покупать российскую сырую нефть на прошлой неделе.

- Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы просим прощения. Как мы уже говорили, мы будем направлять прибыль от ограниченных оставшихся объемов российской нефти, которую мы будем перерабатывать, в специальный фонд. В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнерами и гуманитарными агентствами, чтобы определить, куда лучше всего направить деньги из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия, которые эта война имеет для народа Украины, - заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Напомним, в начале марта Shell закупила у России нефть со скидкой 30%. Цена российской нефти для Shell была на $28,45 за баррель ниже, чем стоит эталонный сорт Dated Brent. Партию продал международный нефтетрейдер Trafigura.