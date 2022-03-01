США прекратили закупки российских нефти и газа, Британия – на очереди

США запрещают весь импорт нефти и газа из России.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, пишет «Громадське».

Президент США сказал, что эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку, она была введена после консультаций с союзниками в Европе. Байден выразил понимание, что аналогичный шаг европейские страны прямо сейчас ввести не готовы из-за зависимости от российских энергоресурсов.

Президент США заверил, что Вашингтон и европейские страны объединены в стремлении давить на Владимира Путина. Он отметил, что США активно помогают Украине, в частности, ежедневно передают Киеву оборонное оборудование, а также финансово помогают принимать украинских переселенцев.

Великобритания планирует до конца 2022 года полностью отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Сейчас российские поставки составляют 8% от общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из россии.