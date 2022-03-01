Потери России в Украине скоро превысят потери СССР в Афганистане, - Резников

Потери России в войне против Украины вскоре превысят потери СССР в войне в Афганистане.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

- Еще несколько дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане, - сказал он.

Также Резников обратился к представителям международных организаций.

- Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они скрылись… Сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который запугивал всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла… Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере, - отметил Резников.