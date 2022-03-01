В ООН запретили своим работникам использовать слово «война» в контексте нападения России на Украину

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова «война» или «вторжение» для описания действий России в Украине.

Об этом сообщило издание Irish Times, пишет «Европейская правда».

Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудникам ООН, разосланного в понедельник, 7 марта.

Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну «конфликтом» или «военным наступлением» – несмотря на то, что сотни мирных жителей были убиты, а два миллиона украинцев стали беженцами в результате российского вторжения.

Россия, государство-агрессор, называет войну «спецоперацией». РФ устроила охоту на своей территории за теми гражданами, которые называют боевые действия «войной».

Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

«[Используйте] «конфликт» или «военное наступление», а не «война» или «вторжение», когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты», - говорится в письме сотрудницам

Согласно электронному письму, такая политика направлена на избежание «репутационного риска».

«Это важное напоминание о том, что мы как международные гражданские служащие должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники», - говорится в сообщении.

Издание отметило, что обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.

Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет блокирующий голос за рубежом.