Министерство образования Украины предложило отменить в этом году ВНО и экзамены в школах

Министерство образования Украины предложило в этом году изменить государственную итоговую аттестацию для учащихся 11 классов и поступления в университеты в 2022 году.

Об этом сообщил Министр образования Украины Сергей Шкарлет.

«Предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году», - сообщил он.

По словам Шкарлета, отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента.