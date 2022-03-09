Министерство образования Украины предложило отменить в этом году ВНО и экзамены в школах

Министерство образования Украины предложило в этом году изменить государственную итоговую аттестацию для учащихся 11 классов и поступления в университеты в 2022 году.
Об этом сообщил Министр образования Украины Сергей Шкарлет.
«Предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году», - сообщил он.
По словам Шкарлета, отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента.
«Такое решение непростое, но необходимое! Ведь наша главная задача – снизить уровень любых стрессов для детей. Они переживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить», - отметил он.