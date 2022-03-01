Сенкевич заявил, что враг хочет взять Николаев в кольцо, но наши бойцы очень мотивированы: «Нас защищают лучшие парни на Земле!»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в планах у российских захватчиков взять город в кольцо, но военнослужащие будут всеми силами им мешать.

Об этом он заявил во вторник, 8 марта, во время онлайн-эфира, передает «Преступности.НЕТ».

— Нас пытаются взять в кольцо. Но не забывайте, что у нас еще есть река. Дельфины российские нас пока не окружали. И у нас еще есть одесское направление. Враги хотят строить переправу через реку Южный Буг, но мы будем мешать им это делать. Наши бойцы очень мотивированы, готовы отбивать атаку и стоять до последнего патрона и воевать с захватчиками! - заявил он.

Мэр отметил, что не знает, будут ли сегодня атаки на город. Поэтому напомнил людям, что лучшего всего укрыться от бомбежки в подвалах, если это частные дома, в бомбоубежищах, а если атака застала вас в квартире, то сохранить жизнь поможет правило двух стен, чаще всего это коридоры.