Польша готова передать Украине истребители – США выступят посредником

Польша готова передать истребители МИГ-29, которые нужны Украине, в пользование США и разместить их на базе Рамштайн в Германии.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Таким образом, Украина может получить польские самолеты при посредничестве США. Министр иностранных дел Польши отреагировал на заявление Государственного секретаря США о предоставлении самолетов Украине.

«Власти Польши после консультаций между президентом и правительством готовы к развертыванию – немедленно и безвозмездно отправить все свои истребители МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США».