Польша готова передать Украине истребители – США выступят посредником

Польша готова передать истребители МИГ-29, которые нужны Украине, в пользование США и разместить их на базе Рамштайн в Германии.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши.
Таким образом, Украина может получить польские самолеты при посредничестве США. Министр иностранных дел Польши отреагировал на заявление Государственного секретаря США о предоставлении самолетов Украине.
«Власти Польши после консультаций между президентом и правительством готовы к развертыванию – немедленно и безвозмездно отправить все свои истребители МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США».
«В то же время Польша просит США предоставить нам бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов. Польское правительство также просит других союзников по НАТО – владельцев самолетов МиГ-29 – действовать в том же духе», - говорится в сообщении.