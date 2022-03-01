Мэр Николаева просит горожан не верить басням российских захватчиков о том, что они не знали, что едут воевать в Украину: «Они идут убивать нас с вами»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что российские военные изначально знали, зачем идут в Украину, также как и то, что они будут стрелять по мирному населению. Поэтому он призвал горожан не питать иллюзий на их счет и не верить историям пленным.

Об этом он заявил во вторник, 8 марта, во время онлайн-эфира, передает «Преступности.НЕТ».

Александр Сенкевич привел в пример сегодняшнюю трагедию, когда оккупанты обстреляли автобус с воспитателями, которые ехали в учреждение, чтобы сменить своих коллег. Трое воспитателей погибли.