Мэр Николаева просит горожан не верить басням российских захватчиков о том, что они не знали, что едут воевать в Украину: «Они идут убивать нас с вами»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что российские военные изначально знали, зачем идут в Украину, также как и то, что они будут стрелять по мирному населению. Поэтому он призвал горожан не питать иллюзий на их счет и не верить историям пленным.
Об этом он заявил во вторник, 8 марта, во время онлайн-эфира, передает «Преступности.НЕТ».
Александр Сенкевич привел в пример сегодняшнюю трагедию, когда оккупанты обстреляли автобус с воспитателями, которые ехали в учреждение, чтобы сменить своих коллег. Трое воспитателей погибли.
— Они стреляют в простых людей. Они разбивают мечты о том, что война закончится быстро, и они не хотят нападать на города. Они убивают простых людей, женщин и детей. Не нужно питать иллюзий, что они будут нас целовать и беречь. Вся история о том, что «Мы не знали, куда летим, нам дали задание, мы проехались и узнали, что мы в Украине, что мы стреляем в людей и по городам. Бомбардировщики не знали, что они бомбят город, а стреляют только по координатам» – они все лжецы! Они знают, куда они идут. Они идут убивать нас с вами, украинцев. Оккупационные русские войска идут убивать русскоязычных украинцев, которые думают, разговаривают на русском и никто им не запрещает этого делать, - заявил Сенкевич.