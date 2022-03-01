Труд российских военнопленных будут использовать для восстановление экономики Украины, – МВД

С российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает МВД.

Он подчеркнул, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

- И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, который наносит ракетно-бомбовые удары по жилью. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими, – сказал он.

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции по военнопленным.

– Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины, - проинформировал он.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал списки захваченных в плен российских оккупантов, а также сообщил о том, что их матери могут лично забрать своих сыновей в столице Украины.