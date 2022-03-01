ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Житомирской области оккупанты разбомбили частный сектор, погибли мирные жители

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 9 марта.

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0:52 Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не имеют оснований считать, что президент России Владимир Путин сошел с ума, сообщает «Бабель».

- Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его все большей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дела, - считает Бернс.

По его словам, события последней недели разрушили планы Путина захватить Украину, потому что он не ожидал такого единства Запада и храброго сопротивления украинцев.

Также в ЦРУ говорят, что Путин «смущен боеспособностью собственной армии». В то же время россияне еще не в полной мере осознают это из-за запрета независимых СМИ и цензуры.

00:20 Как сообщили в ГСЧС, в городе Малин в Житомирской области в результате авиационного удара оккупантов разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

00:15 Совет Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) запретил начинать какие-либо новые проекты с российским правительством и российскими институтами, пишет Бабель.

Россия в ЦЕРН имела статус наблюдателя - она не платила взносы в бюджет организации и не могла голосовать в совете ЦЕРН, однако могла участвовать в исследовательских проектах как финансами, так и оборудованием.

0:12 Министерство финансов Украины сообщает, что провело второй аукцион по продаже военных облигаций. В бюджет привлекли 6,7 миллиарда гривен.

0:05 Потенциальный пакет помощи США для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом, увеличили с 10 до 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщают американские СМИ и президент США Джо Байден, пишет "Европейская правда".

6 марта спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов.

Как сообщает Associated Press, в понедельник сенатор Чак Шумер заявил, что речь идет уже о 12 млрд долларов, которые направят на нужды украинцев, покинувших свои дома, поставки медикаментов и продуктов, помощь оружием, а также поддержку соседних с Украиной стран-членов НАТО.

0:01 Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория пожертвовали 1 миллион долларов в помощь украинским детям:

«Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи расстаются. Детей забирают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллионов детей сейчас находятся под угрозой», – написал Дэвид в инстаграме.

Также супруги вместе с ЮНИСЕФ открыли сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.