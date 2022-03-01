На Запорожской АЭС, занятой оккупантами, вывели в ремонт один из энергоблоков

На Запорожской АЭС энергоблок №6 выведен в аварийный ремонт.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

«Вчера, 7 марта, был выведен в ремонт блочный трансформатор энергоблока №6. После осмотра этого трансформатора и обнаружения повреждения его маслосистемы, энергоблок №6 выведен в аварийный ремонт. Напомним, он был поврежден 4 марта при обстреле площадки ЗАЭС российскими военными», - говорится в сообщении.

Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию. Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме. Изменение радиационного состояния на площадке АЭС и в прилегающих зонах не зафиксировано.