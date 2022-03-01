«Гуманитарные конвои все равно будут ехать, сколько бы раз их не останавливали пули», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завершил жителей городов, которые блокируют российские оккупанты, что Украина организует к ним гуманитарные конвои.
Об этом он сказал в своем обращении к гражданам.
- Наши гуманитарные конвои готовы, наш транспорт готов, но нелюди, они не готовы, они обстреливают маршруты эвакуации, они блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей. Что они хотят? Чтобы люди взяли помощь из рук оккупантов. Это пытки, сознательные, организованные их государством, чужим для нас и безжалостным для всех, даже для его граждан.
- Олешки в Херсонской области, Бердянск, Мелитополь, все города, где украинцы оказывают сопротивление, где протестуют против оккупантов. Знайте: мы с вами, мы благодарны, гуманитарные конвои все равно будут ехать, сколько бы раз их не останавливали пули. Гуманитарные коридоры все равно будут работать, и только время отделяет вас от свободы. Недолгое время. Верьте в это, - сказал Зеленский.