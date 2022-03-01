Оккупанты на Николаевщине: На Херсонщине российские военные переоделись в гражданскую одежду и направились в сторону Николаева

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 8 марта можно ознакомиться здесь.

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08:34 Глава Николаевской ОВА записал новое видео.

- Сегодня выпал снег. Наши бойцы все выспались. Каждый охотник знает в нашей степи, что снег - это хорошо. По снегу легче выследить добычу. Поэтому наши охотники очень рады этому снегу. С Добрым утром! - отметил Ким.

07:44 В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта.

По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.