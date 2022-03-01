В Украине ликвидирован еще один высокопоставленный российский офицер

Во вторник, 8 марта, в Украине убит командир 33-го мотострелкового полка гвардии подполковник Юрий Агарков.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56-й ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым.

Позже при формировании в Камышине 33-го МСП он был назначен на должность командира.

Напомним, 6 марта в Украине был ликвидирован российский подполковник Дмитрий Сафронов, командир батальона морской пехоты.

7 марта в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. А 2 марта был ликвидирован экс-командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии РФ, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий.