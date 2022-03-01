Разрешили стрелять по гражданским: Российский военнопленный офицер признался, что войска РФ ехали не на учения, и на войну в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала видео показаний одного из пленных российских офицеров, который признался, что ехал не на «учения», а на войну в Украину.

Видео опубликовано на странице СБУ в Facebook.

На захват Харькова оккупантам дали три дня.

– Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города, - говорит пленный начальник взвода.

Впрочем, вместо «легкой прогулки» по Украине врага ожидал тотальный разгром.

Из целого взвода оккупантов выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

«Ни один захватчик не останется безнаказанным!» - резюмировали в ведомстве.

Как известно, большинство попавших в плен российских военных заявляют, что не знали, куда едут. По их словам, они думали, что едут на учебу. Однако документы, которые были у них при себе, свидетельствуют об обратном. Все российские военные подписали согласие об участии в военных действиях на территории другого государства.