Министр обороны Резников призвал украинцев не распространять и не комментировать информацию о предоставлении Украине другими государствами оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не распространять и не комментировать информацию о вооружении, которые Украине предоставляют международные партнеры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины.

«Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и путем взаимодействия с коммерческими поставщиками. Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны», – пишет Резников.

«В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенным странам того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам. Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат», – добавляет министр.

По словам Резникова, это может усложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить.

«В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!» – акцентировал внимание глава МОУ.

Он заверил, что вся информация, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, обязательно и своевременно будет обнародована.