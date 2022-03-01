«Вы ещё можете спастись, если просто уйдёте»: Зеленский призвал российских солдат возвращаться в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солдат российской армии возвращаться в РФ, если они хотят сохранить себе жизнь.

Об этом идет речь в его традиционном видеообращении.

- Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине, - отметил Зеленский.