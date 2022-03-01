«Ответ будет быстрым»: Зеленский предупредил политиков, которые ищут «ниточки в Россию»

Президент Владимир Зеленский обещает скорую реакцию на действия политиков, решивших не бороться, а искать «ниточки в Россию».

Об этом идет речь в его традиционном видеообращении.

- Мы получаем уже много сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то собственную выгоду... Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие – снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только раз: я вижу, что вы делаете, - заявил Зеленский.

При этом он пообещал «быстрый ответ», если услышит еще хоть один сигнал.