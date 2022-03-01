«Похоже на банку из-под пива или на масляный фильтр»: В полиции предупредили об опасности неразорванных зарядов запрещенных ракет «Искандер М»

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков предупреждает об опасности поднимать с земли посторонние предметы вблизи мест обстрелов, поскольку они могут представлять смертельную опасность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Жуков опубликовал фото боевой кассетной части российской ракеты «Искандер М». Эти части, если не взорвались сразу, могут сдетонировать в течение 24 часов и более.

«Важная инфа от пацанов! Особенно для гражданских. Братья и сестры, по всем нашим передайте: вот такими шнягами нафаршированы Искандеры-М. Похоже на банку из-под пива или на масляный фильтр. Если даже сбили Искандер, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают. Это боевые кассетные части ракеты. В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и больше», - отметил Жуков.

Также он призвал большие номерные части от ракет передавать военным для идентификации: «Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги».