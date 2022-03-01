В Чернигове очень сложная ситуация: большая часть города без отопления, 60 человек погибли, около 400 ранены

Две трети Чернигова остались без тепла и горячей воды, человеческие потери достигли 60 погибших и 400 раненых, но город – жив и работает.

Эб этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в общем эфире телеканалов 9 марта.

- В две трети города нет горячего водоснабжения. Мы сейчас находимся на автономном электроснабжении, выключенном из общей украинской сети. Тепла нет примерно в две трети города. В отдельных районах нет холодной воды. Было прямое попадание в теплосети на ТЭЦ, - отметил Артошенко.

По его словам, ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно.