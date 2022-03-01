«Никакие они не «страшные головорезы». Кадыров ходит в женской обуви»: Глава патрульной полиции развеял мифы о «кадыровцах»

Глава патрульной полиции Евгений Жуков (Позывной «Маршал») рассказал о том, что «кадыровцы», будучи в Украине, фактически не принимают участия в боевых действиях, потому что не умеют.

Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что в Украину, по требованию Путина, пришли воевать, кроме русской армии, только «кадыровцы» - другие республики отказались.

— Ни одна республика в РФ по примеру Дагестана, допустим, не отправила свои отдельные войска, пехотинцев Путина, убивать украинцев. А вот Кадыров, для того, чтобы «освобождать украинцев», как он у себя пишет, прислал сюда именно своих «головорезов», это их так называют в Москве, - мальчиков-бородатых тиктокеров, для того, чтоб они убивали и терроризировали гражданское население Украины, - сказал Жуков.

Он отметил, что «кадыровцы» толком не воюют, потому что не умеют. Они запугивают население, убивают мирных жителей, шантажируют и воруют. При этом, для своего лидера они имитируют вид бурной деятельности.

— Когда войска прошли и ракеты ударили, появились кадыровцы и сняли себе тик-ток. Зашли в пустую часть, взяли один броневичок и один и тот же бородатый черт снимает Кадырову на телефон видосики. Они не идут в передовых линиях, потому что они не умеют воевать, - отметил он.

Образ «головорезов» же создан для самой России, для устрашения масс. Рамзан Кадыров умеет только запугивать «тиктокеров», требуя их извиниться, но воевать он не умеет.

— Я хочу развеять этот миф. Никакие они не «страшные головорезы». Кадыров ходит в женской обуви. Живет во дворце и снимает ролики «дон» и все. Его люди никакого участия в боевых действиях не принимают. Это чистые бородатые «мусора». Я понимаю, если бы приехал Джохар Дудаев, он был летчик, умнейший человек. А эти просто тупые осло*бы, - добавил Евгений Жуков.

Напомним, 8 марта опубликовали разговор «кадыровца», который жалуется своему другу, что украинский истребитель «отработал» по их колонне. Судя по разговору, у «кадыровцев» совсем не осталось БТРов, часть уничтожили ВСУ, а часть сломались. И после этого они вернулись в Россию.