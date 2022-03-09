Несмотря на наши материальные потери мы и дальше будем продолжать помогать нашей армии, – ГК «Прометей»

Группа Компаний «Прометей» сообщила о нападении оккупационных сил РФ на офисы производственных компаний «ВК Прометей» (село Пески Баштанского р-на) и «АГРО КАПИТАЛ ЦЕНТР» «село Добрая Криница Баштанского р-на). Оба актива принадлежат Группе Компаний «Прометей» и находятся в Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении компании.

- Агрессор пытался разрушить не только те подразделения, которые касаются производственной деятельности, но и административную их часть. Самое главное – удалось избежать человеческих жертв, ни один наш сотрудник не пострадал. Все остальное, МЫ безусловно сможем закупить, отстроить, сделать лучше, чем было, когда над головой будет вновь мирное и свободное небо, - подчеркнули в компании.

Фактически, мы столкнулись с варварским крушением всего на своем пути. Наши производственные предприятия были подготовлены к посевной на 100%, но война внесла свои коррективы. Изувеченные с/х и оргтехника, уничтоженная документация, разрушенные системы взвешивания и мониторинга – это далеко не полный перечень нанесенного ущерба. Кроме этого, пострадали склады компаний «ВК Прометей» и «АКЦ».