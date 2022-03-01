В Николаев приехал фронтмен группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук: «Мы ему дали автомат, он идет на передовую»

В Николаев приехал лидер украинской группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук – для поддержки духа наших бойцов.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким у себя в Telegram-канале.

— Мы дали ему автомат, он идет на передовую, - сказал Виталий Ким.

Вакарчук отметил, что для него большая честь - знать голливудского актера, имея в виду Виталия Кима. Святослав предположил, что Чак Норрис звонит ему за советом. «Нет, но это твой кумир», - пошутил Ким.

— Николаев - это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире. Большая честь тут быть и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим! - добавил Святослав Вакарчук.

Ким отметил, что Вакарчук поедет на позиции к бойцам, а также посетит раненых.