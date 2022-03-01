Пленных российских оккупантов показали на пресс-конференции – они призвали россиян сложить оружие и уйти из Украины

10 пленных разведчиков российской армии во время брифинга рассказали, как их отправили на войну в Украину, а также, как они лишились коллег по службе и попали в плен.

Об этом сообщает Interfax.

Военнослужащий Сергей Галкин рассказал о том, что 23 февраля его бригада в полном составе переехала в Курскую область, граничащую с Украиной.

- Командир бригады довел приказ верховного главнокомандующего президента РФ о наступлении на Украину, захвате столицы – Киева, а также защите населения от якобы фашиста и тирании, которые присутствуют в Украине, - говорит Галкин.

Галкин сказал, что после этого личный состав российских войск начал получать боеприпасы, а также у них изъяли средства связи и документы, чтобы предотвратить утечку информации. После того как состав выехал, командир роты выдал военнослужащим красные повязки, которые они привязали на ноги и руки и небольшую аптечку.

На границе с Украиной к роте присоединилась другая мотострелковая бригада, в распоряжении которой находилась тяжелая техника, грады, гаубицы, и артиллерия.

- Первой прошла мотострелковая бригада. Мы увидели, что пост был весь разбит, находились убитые украинские военные, валялись украинские флаги. Мы поняли, что заехали на территорию Украины.

Он также рассказал, что к ним подходили местные жители и просили уехать.

- Они просили, чтобы мы уезжали домой. Что у них все хорошо, им не нужна война и никаких фашистов тут нет.

После сообщения в радиоэфире о том, что их бригаду полностью уничтожили, командир взвода принял решение идти обратно в сторону границы.

- Бродили, мы около 4 дней по болотам, лесам, спали под открытым небом, прятались, чтобы нас не увидело мирное население, - сказал он.

Однако после перестрелки с жителями одного из поселков они приняли решение сложить оружие.

- Командир взвода принял адекватное решение провести переговоры, сдаться в полном составе. После чего нас передали в пункт полиции. Нас хорошо встретили, накормили, напоили, разместили у себя.

Он также рассказал, что во время пребывания в госпитале слышал непрекращающиеся обстрелы со стороны РФ.

- Мы слышали постоянные обстрелы тяжелой артиллерии РФ, самолеты проводили бомбардировки, скидывали (бомбы, - ПН) по госпиталям, по учебным заведениям, детским садам. Бесконечный шквал огня, - добавил он.

В свою очередь другой пленный оккупант попросил прощения у украинцев за то, что пришел на территорию их государства, а также призвал других российских солдат сложить оружие.

- Я хотел извиниться перед гражданами Украины за то, что мы зашли на их территорию, проникли как военные преступники, потому что якобы наши власти сказали, что здесь нужно спасти мирное население. Военнослужащим РФ хочу сказать, чтобы они покидали свои дислокации и не шли сюда, потому что люди не хотят войны, - сказал он.

Напомним, что ранее пленный российский летчик рассказал, что им сознательно дают приказы об использовании неуправляемых бомб, которые наносят удары по жилым кварталам.