В Украине хотят лишить всех званий и наград экс-футболиста Тимощука, который работает в РФ и никак не отреагировал на войну

Украинская ассоциация футбола намерена лишить экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука тренерской лицензии и просит забрать у него государственные награды.

Об этом сообщается в заявлении УАФ.

Во время российского вторжения в Украину Тимощук продолжил работу помощника тренера российского «Зенита». В отличие от других украинских игроков и тренеров (в частности, Ярослава Ракицкого или Андрея Воронина), он не уволился с должности и не покинул Россию. Единственным заявлением Тимощука стало сообщение о невозможности платить алименты бывшей жене из-за санкций против России.

Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей – 144.

«С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук мало того, что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора… Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола», - говорится в заявлении.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола просит: