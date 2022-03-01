В Украине хотят лишить всех званий и наград экс-футболиста Тимощука, который работает в РФ и никак не отреагировал на войну

Украинская ассоциация футбола намерена лишить экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука тренерской лицензии и просит забрать у него государственные награды.
Об этом сообщается в заявлении УАФ.
Во время российского вторжения в Украину Тимощук продолжил работу помощника тренера российского «Зенита». В отличие от других украинских игроков и тренеров (в частности, Ярослава Ракицкого или Андрея Воронина), он не уволился с должности и не покинул Россию. Единственным заявлением Тимощука стало сообщение о невозможности платить алименты бывшей жене из-за санкций против России.
Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей – 144.
«С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук мало того, что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора… Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола», - говорится в заявлении.
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола просит:
- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.