«Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность»: Зеленский после авиаудара оккупантов по больнице в Мариуполе вновь призвал закрыть небо

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09.03.2022 18:01

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар российских оккупантов по детской больнице в Мариуполе.

Свое заявление он разместил в Twitter.

«Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность», – написал он.

Напомним, в среду, 9 марта, российские оккупанты сбросили несколько авиабомб на детскую больницу в Мариуполе.

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