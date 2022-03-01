«Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность»: Зеленский после авиаудара оккупантов по больнице в Мариуполе вновь призвал закрыть небо

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар российских оккупантов по детской больнице в Мариуполе.

Свое заявление он разместил в Twitter.

«Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность», – написал он.

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Напомним, в среду, 9 марта, российские оккупанты сбросили несколько авиабомб на детскую больницу в Мариуполе.