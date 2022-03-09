Прокуратура открыла уголовное производство на депутата, который призывал жителей Геническа покориться оккупантам

прочтения: 437
10.03.2022 01:37

Депутат Генического горсовета оказался сторонником российских оккупантов, против него открыли уголовное производство по факту публичного призыва к агрессивной войне.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

«Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую «гуманитарку», депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ», - сообщили в прокуратуре.

    Фотофакт