Прокуратура открыла уголовное производство на депутата, который призывал жителей Геническа покориться оккупантам

Депутат Генического горсовета оказался сторонником российских оккупантов, против него открыли уголовное производство по факту публичного призыва к агрессивной войне.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
«Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую «гуманитарку», депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ», - сообщили в прокуратуре.