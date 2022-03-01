«Закрыли пробелы»: Евросоюз ввел финансовые санкции против Беларуси и дополнительные санкции против России

Совет ЕС утвердил новые секторальные санкции против РФ и Беларуси за вооруженную агрессию против Украины.
Об этом пишет «Европейская правда».
- Мы закрываем пробелы введенных ранее санкций и применяем новые меры против финансового сектора Беларуси, - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
В частности:
- ограничивается доступ к SWIFT трем белорусским банкам – «Белагропромбанку», «Дабрабыт» и «Банку развития», а также их белорусским дочерним компаниям;
- запрещаются транзакции с Центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами и предоставление госфинансирования для торговли или инвестиций в Беларуси;
- запрещается листинг и услуги в отношении акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года;
- запрещается размещение депозитов более чем в 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси в Евросоюзе, ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг и продажа номинированных в евро ценных бумаг белорусским клиентам;
- запрещается ввоз евро наличными в Беларусь.
Вводятся ограничения на экспорт в Россию товаров, связанных с морской навигацией и радиокоммуникацией. В частности, такое оборудование будет запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать напрямую или опосредованно любым физическим или юридическим лицам в РФ, для использования в России или на кораблях, ходящих под российским флагом.
Также расширяют список подсанкционных юридических лиц и организаций, на которых распространяются ограничения по инвестициям, ценным бумагам и финансовым инструментам. Помимо этого, уточнили понятие «переводимых ценных бумаг», чтобы охватить криптоактивы. Документы, которые вводят санкции в силу, вскоре опубликуют в Официальном журнале ЕС.