«Закрыли пробелы»: Евросоюз ввел финансовые санкции против Беларуси и дополнительные санкции против России

Совет ЕС утвердил новые секторальные санкции против РФ и Беларуси за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом пишет «Европейская правда».

- Мы закрываем пробелы введенных ранее санкций и применяем новые меры против финансового сектора Беларуси, - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В частности:

- ограничивается доступ к SWIFT трем белорусским банкам – «Белагропромбанку», «Дабрабыт» и «Банку развития», а также их белорусским дочерним компаниям;

- запрещаются транзакции с Центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами и предоставление госфинансирования для торговли или инвестиций в Беларуси;

- запрещается листинг и услуги в отношении акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года;

- запрещается размещение депозитов более чем в 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси в Евросоюзе, ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг и продажа номинированных в евро ценных бумаг белорусским клиентам;

- запрещается ввоз евро наличными в Беларусь.