В Одессе памятник Дюку закрыли 1200 мешками с песком, чтобы спасти его от бомбардировок

В Одессе коммунальные работники привезли 1200 мешков с песком и выложили их вокруг памятника Дюку де Ришелье.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Таким образом, одесситы пытаются защитить от возможных разрушений памятник Дюку – один из самых известных символов Одессы.

Визитная карточка Одессы – памятник Дюку – генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в Одессе в 1828 году. Это памятка архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.