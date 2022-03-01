В Черновицкой области задержали контрабандиста, собравшего $100 тысяч за незаконный перевод людей через границу

В Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной схемы пересечения границы.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Организатор обеспечил перевозку военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Молдовы. Оттуда пассажиры пешком направились через границу и были обнаружены пограничниками.
«Воспользовавшись ограничениями в условиях военного положения, житель Хмельнитчины наладил преступную схему. Его услугами воспользовались 25 человек. За переправку через границу подозреваемый получил более 100 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.