В Черновицкой области задержали контрабандиста, собравшего $100 тысяч за незаконный перевод людей через границу

В Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной схемы пересечения границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Организатор обеспечил перевозку военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Молдовы. Оттуда пассажиры пешком направились через границу и были обнаружены пограничниками.