В Черновицкой области задержали контрабандиста, собравшего $100 тысяч за незаконный перевод людей через границу

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10.03.2022 06:32

В Черновицкой области пограничники задержали организатора незаконной схемы пересечения границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Организатор обеспечил перевозку военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Молдовы. Оттуда пассажиры пешком направились через границу и были обнаружены пограничниками.

«Воспользовавшись ограничениями в условиях военного положения, житель Хмельнитчины наладил преступную схему. Его услугами воспользовались 25 человек. За переправку через границу подозреваемый получил более 100 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

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