Николаевские пиротехники вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов: фугасные авиабомбы, мины, кассетные бомбы и артснаряды

В среду, 9 марта две пиротехнические группы ГСЧС отработали 33 адреса, по которым жители Николаева предоставили информацию на спецлинию 101 об обнаружении взрывоопасных предметов. Работали в жилых секторах в Ингульском районе, микрорайоне Терновка и Соляные.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня вывезено из жилых секторов 14 боеприпасов. Среди них: 3 фугасных авиабомба (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.

«Учитывая, что каждый день растет количество обращений, их сейчас 402, просим жителей города обращаться с осторожностью и быть внимательными. Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не трогайте, а дождитесь пиротехников, квалифицирующих и изымающих ВНП», - говорится в сообщении.

В настоящее время по 48 адресам уже проведены соответствующие работы на другие - нужно время.