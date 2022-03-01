Резников сообщил о новой приоритетной цели для уничтожения – российские комплексы РЭБ и РЭР

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой приоритетной цели для украинцев, у которых есть желание и возможность оказывать сопротивление российским оккупационным войскам.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые украинцы! Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожены многие техники. Вы помогли сохранить многие жизни», - сообщил Резников.

По его словам, следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.