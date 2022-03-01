Резников сообщил о новой приоритетной цели для уничтожения – российские комплексы РЭБ и РЭР

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой приоритетной цели для украинцев, у которых есть желание и возможность оказывать сопротивление российским оккупационным войскам.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
«Уважаемые украинцы! Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожены многие техники. Вы помогли сохранить многие жизни», - сообщил Резников.
По его словам, следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
«Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество наших воинов. Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним. Итого к победе! Слава Украине!» - резюмировал он.