Президент Зеленский подписал законы об ужесточении наказания за госизмену и мародерство в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения.

Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.

- Изменения в Уголовный кодекс №2113-IX. В санкциях статей 111 (госизмена) и 113 (диверсия) устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения: 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества.

- Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя – от 5 до 10 лет.

- Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины №2114-IX. Устанавливает порядок выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов в военное время. Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против оккупантов. Граждане могут участвовать в сдерживании вооруженной агрессии России, используя собственное оружие и боевые припасы.

Вышеперечисленные законы были приняты Верховной Радой 3 марта 2022 года.