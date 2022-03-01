Зеленский заявил, что войну в Украине могут завершить только его прямые переговоры с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что закончить войну в Украине можно только посредством прямого диалога с президентом РФ Путиным на основе взаимного компромисса.
Об этом шла речь в его интервью изданию Bild.
- В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне, - заявил Зеленский.