В Минобороны РФ признали, что отправляют воевать в Украину срочников – некоторые из них уже попали в плен

Минобороны России признало наличие российских срочников в Украине.

Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

– К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, – заявил представитель оккупационной власти.

При этом часть из таких срочников, по словам Минобороны РФ, попала в плен. Данные о числе срочников ведомство не приводит.

Примечательно, что Владимир Путин ранее заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в войне против Украины.

В то же время, советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео допроса солдатов-срочников, которые приехали воевать в Украину и попали в плен:

– Безлер Артем Алексеевич, 27 февраля 2001 года рождения. На момент вторжения ему не было и 21 года;

– Урусов Никита Алекссевич, 05 мая 2000 года рождения. 21 год.

Также появилось видео допроса гвардии ефрейтора Никиты Пономарева, военнослужащего 31-й десантно-штурмовой бригады.