Сенкевич заявил, что вокруг Николаева скопилось 1,5 тысячи единиц техники врага и ночью могут быть авиуадары: «Будьте в укрытии»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что вокруг города скопилось 1500 тысячи единиц различной техники врага и с криповницкого направления они осуществляют обстрелы. Также он отметил, что ночью могут быть авиаудары.

Об этом он сообщил в среду, 9 марта, в ходе онлайн-эфира.

Мэр сообщил, что враг обстреливает пока блокпосты и предположил, что он проверяет оборону города, либо готовится к наступлению.

— Сегодня ночью, думаю, что снова будут нас обстреливать. Поэтому будьте внимательны и находите места, чтобы быть в безопасности. Не забывайте про правило двух стен. Около 1500 тысячи единиц разной техники накопилось вокруг Николаева. Они на расстоянии 30 км и обстреливают город. Поэтому, будьте в укрытии! - заявил он.

По словам Александра Сенкевича Николаев сегодня обстреливали реактивными системами залпового огня Град и Ураган, а также кассетными снарядами. В частности, от обстрелов сегодня пострадал «очень важный военный объект» - гериатрический пансионат, где живут одинокие старые люди. К счастью, пострадавших нет, все были в укрытиях. Сейчас там проводят восстановительные работы. Также из-за обстрелов пострадало около 130 домов, из-за чего много людей осталось без домов.

Мэр призвал николаевцев серьезней относится к сиренам, а не ходить в эти моменты спокойно по улицам.