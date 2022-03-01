Мэр Николаева уверен, что Украина и Россия ни при каких обстоятельствах больше не будут друзьями: «Они тварюки, которые убивают мирное население»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Украина с Россией больше никогда не будет состоять в дружественных отношениях.

Такое мнение он высказал в онлайн-эфире в соцсетях 9 марта, передает «Преступности.НЕТ».

Александр Сенкевич отметил, что Николаев и Николаевская область в центре мировых новостей, так как в город приехало большое количество иностранных журналистов, которые показывают, как на самом деле выглядит Николаев после «мирных» обстрелов российскими оккупантами.