Госсекретарь США считает, что Путин не сможет завоевать Украину и РФ потерпела неудачу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 9 марта, что он «абсолютно убежден, что Путин потерпит неудачу, а Россия потерпит стратегическое поражение».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на CNN.

- Как мы уже говорили раньше, вы можете выиграть битву, но это не значит, что вы выиграете войну – наоборот. Вы можете захватить город, но вы не можете забрать сердца и умы его жителей, и украинцы демонстрируют это каждый божий день, - сказал Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте вместе со своей британской коллегой, министром иностранных дел Лиз Трасс.

Высокопоставленный американский дипломат сказал, что если «цель Путина состоит в том, чтобы поставить какой-то марионеточный режим, сместив существующее правительство и поставив на его место такое, которое ему нравится, то я думаю, по реакции украинского народа совершенно очевидно, что они никогда не примут это».

- И если он попытается навязать такой марионеточный режим, оставив российские войска в Украине, это будет долгая, кровавая, затяжная война, в которой Россия будет продолжать тяжко страдать, - сказал Блинкен.

По его словам, США стремились предоставить российскому президенту возможности отступления, но «каждый раз, когда появлялась возможность воспользоваться ими, он нажимал на педаль газа и продолжал идти по той ужасной дороге, по которой он шел». Блинкен сказал, что Россия уже «потерпела неудачу в достижении своих главных целей».

- Он не может удержать Украину. Он не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе, опять же, каких бы тактических побед он ни одержал, - сказал он.

Далее госсекретарь заявил, что экономические меры, предпринятые мировым сообществом, «свели на нет 30 лет прогресса в интеграции России в мир», а «драматический исход» глобальных компаний из России оказывает глубокое влияние в краткосрочной и долгосрочной перспективе.