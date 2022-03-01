В Украине введут цифровое удостоверение личности «єДокумент», которое будет доступно пользователям «Дії»

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10.03.2022 00:27

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в приложении «Дія» появится новое временное цифровое удостоверение.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

- Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в «Дії» также появится новое временное цифровое удостоверение «єДокумент», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, документ будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, при возможности, фото.

- Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. «єДокумент» автоматически будет доступен всем пользователям «Дії», - подчеркнул Шмыгаль.

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