В Украине введут цифровое удостоверение личности «єДокумент», которое будет доступно пользователям «Дії»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в приложении «Дія» появится новое временное цифровое удостоверение.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

- Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в «Дії» также появится новое временное цифровое удостоверение «єДокумент», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, документ будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, при возможности, фото.