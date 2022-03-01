«Авиабомба на роддом – это доказательство геноцида украинцев со стороны России», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу осудить военное преступление России, которая разбомбила роддом и больницу в Мариуполе.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

Часть своего обращения Зеленский сказал на русском языке, она была адресована также жителям России.

- Детская больница, роддом, чем они угрожали РФ? Что это за страна такая, РФ, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их. Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? – сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание, что армия РФ наносит удары по мирным городам, которые не представляли угрозы для России.

- Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

- Европейцы – вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило в Мариуполе. Вы видели, вы знаете, а значит, вы должны усилить санкции против РФ так, чтобы у нее больше не было возможностей продолжать геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.