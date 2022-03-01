ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе рассказали, как украинские воины противостоят оккупантам на нескольких направлениях

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 10 марта.

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0:52 В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на некоторых направлениях оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.

Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети. Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.

Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка. Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

0:49 Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов. Украина получит средства в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Он позволяет быстро получить доступ к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись с срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов, сообщает «Экономическая правда».

0:46 Украинка 17 километров пронесла на руках свою старую собаку, чтобы пересечь с ней границу, сообщает "Зеркало недели".

0:44 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала всю G7 запретить импорт российской нефти, заявив, что ведущие экономики мира должны «идти дальше и быстрее» в наказании Москвы за вторжение в Украину.

- Мы должны удвоить наши санкции. Это включает в себя прекращение G7 использования российской нефти и газа и введение полного запрета российским банкам на использование банковской системы обмена сообщениями SWIFT, - сказала Трасс, сообщает «Зеркало недели».

0:35 Подразделения из Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Подразделения были вооружены экспортными ПТРК «Стугна» и «Корсар», переданными КБ «Луч» в Вооруженные Силы Украины.