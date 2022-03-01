Палата представителей США одобрила выделение помощи Украине на $13,6 миллиарда

Палата представителей США проголосовала за выделение Украине 13,6 миллиарда долларов в связи с войной с РФ.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на CNN.

Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании с выделением Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов. Конгресс спешил проголосовать большой и важный документ о выделении средств Украине до конца текущей недели, потому что в пятницу истекает срок принятия решений по государственному финансированию.

Около 6,5 миллиарда из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Эта помощь – часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного «шатдауна» - временного прекращения работы всех правительственных структур. В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен.