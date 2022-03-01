Оккупанты на Николаевщине: Ким заявил, что по некоторым направлениям противника оттеснили от Николаева, авиация и артиллерия накрыли технику

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 9 марта можно ознакомиться здесь.

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09:10Глава ОВА Ким сообщил, что ночью авиация разбила колону снабжения противника, а артиллерия накрыла вражеские позиции и танки

Он отметил, что все подробности будет давать на следующий день, чтоб враг не принимал решения на основе наших данных.

Также он добавил, что у защитников Николаева еще прибавилось техники.

08:59 В Баштанском районе на днях разведка ТРО задержала троих мужчин из Нового Буга, которые разбирали заброшенную оккупантами технику, сообщили в Facebook-группе.

«Внимание! Военные подчеркивают, что разборка любой заброшенной техники приравнивается к мародерству. Вся техника, даже вражеская, будет использована для нужд украинской армии. Не разбирайте ее!» – говорится в сообщении.

Кроме того, заброшенная техника может быть заминирована, в связи с чем подвергаются опасности те, кто разбирает ее и те, кто отправляет людей для этих действий.

08:52 Виталий Ким записал еще одно видео, в котором рассказал об уничтожении колонны снабжения противника.

По его словам, враг провел ротацию, вывез раненных. Но часть подкрепления шла пешком со стороны Херсона в Николаев.

Также глава ОВ отметил, что информацию о потерях противника будет давать с задержкой в сутки, чтобы оккупанты не могли использовать эту информацию.

08:27 Глава ОВА Виталий Ким рассказал, что на сегодня заняли часть сел по одному из направлений и вскоре там будут обеспечить магазины.

Военнослужащие и тероборона готовятся к боям с врагами в отдаленных районах. Работает разведка.

Также Ким поблагодарил тех, кто занимается поставками необходимых и волонтерством.

Еще он отметил, что враг чаще начал стрелять по блокпостам и жилым кварталам, есть потери. Идет работа по минимизации последствий обстрелов.

– Будем оттягивать ихз от города. По одной стороне мы их откинули, не скажу на сколько километров. Сейчас мы их пожучим, – подытожил Ким.

08:02 В Николаеве отбой воздушной тревоги.