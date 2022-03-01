Из-за авиаудара по больнице в Мариуполе пострадало 17 человек, трое погибли, в том числе и ребенок

В результате авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе 9 марта пострадали 17 человек и трое погибли.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

После террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.

«Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!» - сказано в сообщении.

Напомним, что в результате авиаудара полностью разрушена часть корпуса медицинского учреждения, где лечились дети.

Президент Зеленский после авиаудара оккупантов по больнице в Мариуполе вновь призвал закрыть небо.

Также Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу осудить военное преступление России, которая разбомбила роддом и больницу в Мариуполе.