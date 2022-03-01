Кулеба обсудил с главой МИД Турции шаги по прекращению войны России против Украины

Во время рабочего визита в Анталию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых обсудили главные шаги для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает МИД.

Указывается, что Дмитрий Кулеба проинформировал своего турецкого коллегу об актуальной обстановке российского вторжения, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых погибают мирные люди, в том числе дети.

«Он очертил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым: - немедленное прекращение огня;

- улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах;

- вывод российских войск с территории Украины», - сообщает пресс-служба.

Украинский министр также призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Турции состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Речь идет о первых возможных переговорах между главами внешнеполитических ведомств двух стран после того, как началось вторжение России в Украину.