«Ребята, не введитесь... Здесь погибают мирные жители»: Работник частной охранной фирмы рассказал, как их привлекают для войны в Украине

Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной.

Об этом говорит один из таких «частных охранников», попавший в плен к украинским силовикам, сообщили в СБУ.

Оккупант рассказал, что его наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете. Уже потом оказалось, что его задача – доставить два КамАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Украинские военные наголову разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение. Он понял, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства. Их послали на верную смерть.

– Под маской охранного агентства набирают людей на войну. Не верьте им. На территорию Украины приехали пятого числа. С Луганска. Через Белгород [заезжали]. [Работу] получали в Ростове, Россия. Через Белгородскую область привезли два КамАЗа боеприпасов в Журавлевку, Украина. Мы поняли это уже потом, когда привезли. Ребята, не введитесь на эти охранные агентства. Здесь погибают мирные жители, – сказал пленный.

Напомним, что в Украине уже ликвидировали ряд боевиков российской ЧВК «Вагнер».